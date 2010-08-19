Экономика Великобритании набирает силы
15:10, 19 августа 2010Финансы
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Дефицт бюджета сократился
Однако экономисты предостерегают, что предстоит все еще пройти длинный путь, чтобы гарантировать, что восстановление страны от глубокой рецессии состоялось.
Офис национальной статистики заявил, что объем розничной торговли повысился на 1,1% в июле по отношению к июню, что стало самым сильным ростом с февраля и существенно превысило прогноз экономистов, предсказывавших увеличение на 0,4%. В годовом исчислении продажи повысились на 1,3%.
Статистическое управление также сообщает, что чистые заимствования государственного сектора в течение месяца составили 3,17 млрд. фунтов, по сравнению с 5,52 млрд. фунтов год назад.
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