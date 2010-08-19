Экономика Великобритании набирает силы

Британская экономика показывает признаки улучшения состояния. Вышедшая в четверг статистика показала, что объемы розничных продаж повысились на существенно большую величину, чем прогнозировалось в прошлом месяце, а также что произошло дальнейшее сокращение дефицита бюджета страны, сообщает k2kapital.

Однако экономисты предостерегают, что предстоит все еще пройти длинный путь, чтобы гарантировать, что восстановление страны от глубокой рецессии состоялось.

Офис национальной статистики заявил, что объем розничной торговли повысился на 1,1% в июле по отношению к июню, что стало самым сильным ростом с февраля и существенно превысило прогноз экономистов, предсказывавших увеличение на 0,4%. В годовом исчислении продажи повысились на 1,3%.

Статистическое управление также сообщает, что чистые заимствования государственного сектора в течение месяца составили 3,17 млрд. фунтов, по сравнению с 5,52 млрд. фунтов год назад.