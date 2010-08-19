Второй выпуск НДС-облигаций будет проведен после 24 августа

Второй выпуск НДС-облигаций для погашения задолженности по возмещению государством налога на добавленную стоимость будет осуществлен после 24 августа.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

При этом он не уточнил размер второго выпуска НДС-облигаций: «Точную сумму (второго выпуска – УНИАН) не могу вам сказать…».

Он также не назвал количество предприятий, вошедших во второй список плательщиков НДС, которым налог будет возмещен облигациями.

Как сообщал УНИАН, 2 августа т.г. Министерство финансов Украины осуществило первый выпуск облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость. В утвержденный Минфином реестр вошли 705 налогоплательщиков, задолженность перед которыми была незначительной. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 48 млн. 453 тыс. грн. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 грн. Выплата дохода и амортизации осуществляются 31 января 2011 года, 1 августа 2011 года, 30 января 2012 года, 30 июля 2012 года, 28 января 2013 года, 29 июля 2013 года, 27 января 2014 года, 28 июля 2014 года, 26 января 2015 года, 27 июля 2015 года. Дата полного погашения облигаций – 27 июля 2015 года.

По словам заместителя министра финансов Татьяны ЕФИМЕНКО, списки плательщиков НДС, которым планируется возместить налог облигациями, будут окончательно сформированы до конца августа, однако самый последний срок формирования списков – середина сентября.

Ранее сообщалось, что НДС-облигации будут выпущены для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. Срок обращения бумаг – 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.