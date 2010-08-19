Банк «Надра» докапитализируют

В сентябре на экспертном заседании правительство рассмотрит вопрос о докапитализации банка «Надра».

Об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

«Мы уже провели экспертно-аналитический совет под руководством премьер-министра. Сейчас делает окончательные шаги Национальный банк…», - сказал он.

По словам Ф.ЯРОШЕНКО, на сегодня временный администратор банка «Надра» совместно с Нацбанком готовят материалы по реструктуризации задолженностей банка, а также «нарабатывается соглашение по докапитализации банка "Надра".

«Все эти материалы будут рассматриваться на заседании экспертно-аналитического совета. Я думаю, что если в августе мы не рассмотрим, то в сентябре – первая-вторая декада – будут рассматриваться эти публичные решения при участии международных экспертов Всемирного банка, Европейского банка, Международного валютного фонда», - отметил министр.

Напомним, с 10 февраля 2009 года в банке «Надра» была введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в июне т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пообещал, что до конца текущего года в трех государственных банках «Надра», «Укргазбанк» и «Киев» будет налажена стабильная работа.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2010 года составляли 22,852 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,692 млрд. грн., обязательства – 22,37 млрд. грн., собственный капитал –479,257 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

Банк «Надра» по итогам второго квартала 2010 года получил прибыль в размере 4,563 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2009 года убыток банка составил 1 млрд. 040,9 млн. грн.

Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).