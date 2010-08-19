Доллар дешевеет к евро и иене

Доллар в четверг снижается в цене к евро и иене на фоне неожиданного роста числа первичных заявок на пособие по безработице в США, который усилил опасения замедления роста экономики страны, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости

Доллар на 17.13 мск подешевел к евро до 1,2886 доллара за евро с 1,2859 доллара днем ранее. Доллар также снизился в цене по отношению к иене - до 85,24 иены за доллар с 85,48 иены. В целом курс доллара к корзине шести стран - основных торговых партнеров США опустился на 0,17% - до 82,08 пункта.

"Это еще один ужасный отчет, и он окажет давление на доллар в краткосрочной перспективе, - заявил агентству Bloomberg глава отдела анализа валютных рынков GFT Forex Борис Шлоссберг (Boris Schlossberg) . - Экономика демонстрирует признаки замедления по всем фронтам".

Согласно опубликованным в четверг данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 14 августа, выросло на 12 тысяч по сравнению с предыдущей неделей - до 500 тысяч. Таким образом, показатель за рассматриваемый период увеличился до максимального за девять месяцев уровня, что отражает сохраняющуюся напряженность на рынке труда страны и может привести к замедлению роста крупнейшей в мире экономики во втором полугодии.

Кроме того, слабые данные по рынку труда США вновь вызвали на рынке волну опасений касательно общего замедления роста в глобальной экономике, что подтолкнуло курс иены к доллару вверх. Инвесторы предпочитают вкладывать средства в относительно более стабильную японскую валюту, так как положительное сальдо внешнеторгового баланса Японии предполагает, что властям не придется полностью полагаться на внешний капитал при ухудшении ситуации в мировой экономике.

Снижение стоимости доллара к евро, помимо данных по безработице в США, вызвано также пересмотром Центробанком ФРГ прогноза по экономическому росту страны на 2010 год до 3,0% с ранее ожидавшихся 1,9%. Как стало известно на прошлой неделе, ВВП страны во втором квартале увеличился на максимальную величину с момента объединения Германии в 1990 году - на 2,2%.