Разработан механизм отбора инвестпроектов

Государственное агентство Украины по инвестициям и развитию (Госинвестиций) разработало Порядок конкурсного отбора инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики для их государственной поддержки в 2010 году за счет средств Стабилизационного фонда.

Об этом говорится в сообщении Госинвестиций, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, Порядок утвержден приказом Госинвестиций от 10 августа 2010 № 39, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 16 августа 2010 под № 686/17981.

По словам председателя Госинвестиций Александра ТАРАНА, разработанный агентством механизм конкурсного отбора направлен на обеспечение эффективного использования средств государственного бюджета на реализацию инновационных и инвестиционных проектов и должен способствовать развитию отраслей экономики.

Порядком определен механизм проведения на конкурсной основе отбора инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики, государственная поддержка которых будет осуществляться за счет средств Стабилизационного фонда, предусмотренных п. 5 ч. 1 ст. 74 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».

Средства Стабилизационного фонда будут направляться на удешевление кредитов и предоставление государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов на условиях софинансирования.

Согласно Порядку, участниками конкурса для получения компенсации сумм процентных ставок за пользование кредитами могут быть субъекты хозяйствования, которые привлекли кредиты в национальной валюте Украины и/или в иностранной валюте, в том числе от иностранных финансовых учреждений, для реализации инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики и оплатили суммы процентных ставок за пользование этими кредитами.

Участие в конкурсе для получения государственной поддержки для реализации инвестпроектов на условиях софинансирования могут принимать субъекты хозяйствования, которые подают на конкурс инвестиционный проект и могут софинансировать его реализацию за счет собственных и/или привлеченных (заемных) средств. Порядком также определены формы заявки и перечень документов, которые должны быть представлены в Госинвестиций для участия в каждом из конкурсов.

Отбор инновационных и инвестиционных проектов будет осуществляться конкурсной комиссией, которую возглавляет председатель Госинвестиций. В состав комиссии, персональный состав которой вскоре будет утвержден приказом Госинвестиций, входят представители Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства транспорта и связи, Министерства промышленной политики, Министерства регионального развития и строительства, Госинвестиций, Национального агентства по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР), Государственного комитета Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации, Национальной академии наук, Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения и госпредприятия «Государственная инвестиционная компания».

Заседания комиссии должны проводиться не реже одного раза в квартал.

Порядок также содержит описание процедуры проведения конкурса и оформления его результатов, в том числе перечень критериев, согласно которым комиссия будет осуществлять предварительное рассмотрение инновационных и инвестиционных проектов – научно-технический, производственный, рыночный, финансово-экономический, социальный и экологический критерии.

В ближайшее время Госинвестиций объявит конкурсный отбор инновационных и инвестиционных проектов для их государственной поддержки за счет средств Стабилизационного фонда.