Межбанк: котировки составляют 7,8900-7,8925 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8900/7,8925 грн./долл., цены на российскую валюту понизились до 0,2587/0,2589 грн./рубль, котировки по евро-гривне выросли – 10,1185/10,1255 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись до 1,2826/1,2828 долл./евро (четверг, 19 августа, – 1,2805/1,2807 долл./евро).

В четверг, 19 августа, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,89 грн./долл.