Эксперт: без радикальных реформ Украина может столкнуться с угрозой дефолта

При отсутствии радикальных экономических реформ, улучшения качества работы государственного управления и реформирования жилищно-коммунального сектора, Украина может столкнуться с угрозой дефолта. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал ведущий эксперт Центра социально-экономических исследований «CASE-Украина» Владимир ДУБРОВСКИЙ.

По его словам, внутренние долги – в частности, невозвращенный НДС – в последние годы лишь увеличивались. «Существующий на сегодняшний день дефицит бюджета уже нечем покрывать, и дальнейшее накопление долга недопустимо», - заявил В.ДУБРОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что экономический рост Украины в настоящее время зависит исключительно от проведения структурных реформ, которые снизили бы зависимость отечественной экономики от мировой конъюнктуры.

«Внешние риски дефолта существуют всегда, сейчас они тоже достаточно сильны. Не исключена вторая волна мирового экономического кризиса, о которой сейчас многие говорят. И тогда угроза дефолта еще больше усилиться. Но, конечно, такие вещи всегда обусловлены внутренними причинами. Если страна живет по средствам, обеспечивает нормальное функционирование бюджета, и не влезает в долги, то никакие внешние обстоятельства не смогут заставить ее пойти на дефолт», - отметил В.ДУБРОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 19 августа российский экономист, президент компании "Неокон" Михаил ХАЗИН заявил, что Украину ждет дефолт и ухудшение уровня жизни населения. Экономическая ситуация в Украине, по словам М.ХАЗИНА, плачевна из-за накопленных внутренних и внешних финансовых обязательств. "Одно из двух: либо будет дефолт в том или ином виде, потому что накопленные за предыдущие годы обязательства никуда не делись, либо надо еще что-то делать радикальное", - полагает экономист.