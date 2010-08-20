Клюев, продажа ТЭС и облэнерго пополнит казну на 10 млрд грн.

Проведя приватизацию тепловых электростанций и облэнерго в 2010 году, правительство планирует выполнить предусмотренный Государственным бюджетом план поступлений от приватизации в объеме 10 млрд грн.

Об этом в интервью газете «2000» заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что такие объекты, как Одесский припортовый завод, «Турбоатом» и «Укртелеком», в текущем году приватизироваться не будут.

«Думаю, что в этом году первые два предприятия уж точно приватизироваться не будут. Что касается «Укртелекома» - это большой вопрос. Дело в том, что мы, очевидно, получим далеко не самую высокую цену, если решимся продавать это предприятие на спаде ценовой конъюнктуры. Кроме того, существует большая проблема - не решена судьба социального сектора предприятия. Я считаю, что спешить с «Укртелекомом» не стоит», - заявил первый вице-премьер.

«У нас есть другие крупные объекты, которые можно выгодно продать и решить проблему наполнения бюджета. Например, тепловые электростанции и облэнерго. Мы должны получить от приватизации этих объектов достаточные средства - надеюсь, что это будет в рамках запланированных в бюджете 10 млрд. грн.», - сказал А.КЛЮЕВ.

Напомним, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что на данном этапе Украине с приватизацией предприятий спешить не стоит.

В конце июля вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил о целесообразности приватизации «Укртелекома», а вот с продажей Одесского припортового завода, считает он, необходимо подождать.

«Укртелеком» необходимо продавать», - сказал С.ТИГИПКО, поскольку предприятие за последнее время потеряло в цене, минимум, в два раза.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины планирует в четвертом квартале 2010 года выставить на продажу госпакет акций одной из двух генерирующих компаний – «Захидэнерго» либо «Днепроэнерго».

Также ФГИУ, в соответствии с утвержденным графиком приватизации, планирует выставить акции ряда облэнерго в 2010 году на фондовых биржах.

Фонд госимущества оценил пакет акций ОАО «Полтаваоблэнерго» в размере 25% + 1 акция в 190 млн. 183,5 тыс. грн., пакет акций ОАО «Сумыоблэнерго» в размере 25% + 1 акция – в 108 млн. 233,25 тыс. грн., а пакет акций ОАО «Одессаоблэнерго» в размере 25,006% – в 47 млн. 246,32 тыс. грн.

Ранее ФГИУ снимал с продажи блокирующие пакеты акций “Сумыоблэнерго”, “Прикарпатьеоблэнерго” и “Полтаваоблэнерго”, которые до этого неоднократно выставлялись на биржах, однако торги постоянно отменялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.