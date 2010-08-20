Королевская: Для экономики эффект от снижения НБУ учетной ставки нулевой

Снижение Национальным банком Украины учетной ставки не привело к улучшению ситуации на рынке кредитования. Об этом УНИАН заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, решение НБУ о снижении учетной ставки до 7,75% годовых не привело к улучшению ситуации на рынке кредитования, банковский сектор так и не увеличил кредитование экономики. «В Украине, в отличие от развитых стран, изменение учетной ставки не оказывает серьезного влияния на финансовый рынок, - говорит депутат. – В Европе, США и Японии центральные банки путем изменения учетных ставок непосредственно влияют на темпы развития экономики. В Украине же данный инструмент оказывает влияние лишь на размер пени и штрафов».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что, несмотря на наметившийся рост экономики в сравнении с кризисным 2009 годом, в текущем году ситуация с кредитованием бизнеса банковской системой существенно не изменилась. «Предприниматели жалуются, что сложнее стало получить кредит как для вновь открывающегося предприятия, так и для сформировавшегося бизнеса, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Таким образом, для реальной экономики страны эффект от снижения Нацбанком учетной ставки – нулевой».

Глава парламентского комитета считает, что благодаря решениям Нацбанка в выигрыше оказываются лишь банкиры, которые смогут заработать больше денег. «Для того чтобы возобновить кредитование экономики, необходим комплекс мер, включающих как финансовые, так и экономические механизмы регулирования банковской системы. Но в правительстве об этом никто не думает», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины с 10 августа 2010 года снизил размер учетной ставки с 8,5% до 7,75% годовых. Это уже третье снижение учетной ставки с начала лета. С 8 июля НБУ снизил учетную ставку до 8,5% годовых. Перед этим, с 8 июня, она была снижена до 9,5%. Нацбанк объяснял тогда снижение учетной ставки улучшением экономической ситуации в Украине.