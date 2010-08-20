Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ
17:01, 20 августа 2010Финансы
0
25 августа
Министерство финансов Украины 25 августа проведет аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Об этом говорится в сообщении Минфина, переданном агентству УНИАН.
К размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 20 апреля 2011 года, 27 июля 2011 года, 27 марта 2013 года, 28 января 2015 года, 7 августа 2013 года.
Средства, полученные от продажи ОВГЗ, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter