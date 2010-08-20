Эксперт: существенно повлиять на курс валют может излишняя гривневая ликвидность

Существенное влияние на курс валют в ближайшее время может оказать излишняя гривневая ликвидность на рынке.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

Кроме того, по его мнению, «в ближайшем будущем на рынке будет превалировать предложение валюты над спросом, и в своем курсообразовании участники рынка будут ориентироваться на Национальный банк Украины».

И. ДАВИДЕНКО подчеркнул, что в период с 16 по 20 августа т.г. предложение долларов США продолжало превышать спрос. Рынок колебался на уровне 7,89/7,8910 грн./долл. в течение всей недели, отметил эксперт. Он напомнил, что Национальный банк каждый день выходил на рынок для выкупа излишнего предложения доллара по официальному курсу, кроме среды, когда НБУ не вышел на рынок.

Как сообщал УНИАН, на украинском межбанковском рынке в пятницу, 20 августа, торги по доллару США открылись котировками 7,8900/7,8925 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,8907/7,8912 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,8907/7,8915 грн./долл.

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8903 грн./долл.