«Брокбизнесбанк»: интерес инвесторов к золоту остается высоким

Интерес инвесторов к золоту остается высоким, и цены на этот металл продолжат получать хорошую поддержку.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Он подчеркнул, что «уверенность в восстановлении мировой экономики несколько упала, а золото продолжает получать поддержку со стороны инвестиционного спроса. За последние дни объемы вкладов по золоту выросли до 2000 тонн и более. Рост инвестиционного интереса говорит о том, что инвесторы вновь предпочитают защитные позиции».

По словам эксперта, цена на золо¬о возросла также на фоне падения американских фондовых индексов. Последнее было связано с поступившими сообщениями о росте числа заявок на пособия по безработице в США, которое достигло отметки в полмиллиона. Вдобавок, экономические индикаторы некоторых регионов США указывают на замедление активности в производственном секторе. До сих пор производственный сектор входил в число немногих сфер экономики США, в которых наблюдалась благоприятная ситуация и рост числа рабочих мест.

Как сообщил В.СКИДАН, цена на золото под конец текущей недели достигла семинедельного максимума после поступления ряда разочаровывающих экономических данных, по причине которых спрос на активы-убежища возрос. Цены на золото на украинском рынке на этой неделе варьировались пределах 308-315 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.