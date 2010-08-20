Золото значительно подешевело

Золото в пятницу значительно снижается в цене на фоне укрепляющегося доллара и снижения спроса со стороны промышленности на фоне достаточно высоких цен на этот драгметалл, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по состоянию на 18.13 мск подешевел на 0,8% - до 1225,4 доллара за тройскую унцию.

"Умеренное укрепление доллара оказывает давление на рынок золота", - прокомментировал ситуацию на рынке драгметалла агентству Bloomberg аналитик Standard Bank Plc Вальтер де Вет (Walter de Wet), по мнению которого "цена на золото выше отметки 1220 долларов за унцию приводит к снижению спроса" со стороны промышленности.

Стоимость золота снижается в пятницу под влиянием дорожающего к основным мировым валютам доллара. Так, на 18.22 мск доллар подорожал к евро до 1,2682 доллара за евро против 1,2819 доллара за евро днем ранее. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США увеличился на 0,87% - до 83,17 пункта.

Кроме того, достижение золотом на торгах в четверг рекордной за семь недель отметки в 1239,50 доллара за унцию также не способствует повышению спроса на драгоценный металл.

Золото с начала текущего года подорожало на 12% и может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены металла, по крайней мере, с 1920 года. Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем" роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе.

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. В большинстве случаев золото в период нестабильности в глобальной экономике помогает инвесторам не только сохранить свободные денежные средства, но и приумножить их.