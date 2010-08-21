Пинзеник: госбюджет-2010 выполнен не будет

Экс-министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК прогнозирует, что государственный бюджет 2010 года выполнен не будет.

«Первые 100 дней были дорогой в никуда. Летом были сделаны определенные шаги в правильном направлении», - сказал В.ПИНЗЕНИК в эфире телеканала ТВі.

«Бюджет не выполняется. Он не может быть выполнен, потому что с самого начала закладывался нереальный. Проблемы, в которые была втянута страна в 2009 году, не преодолены. Дырка в этом году будет на уровне прошлого. Чтобы выйти на уровень 2008 года, нужны 3-4 года. Темпы экономического роста будут 4%, а не 6%. В 4-м квартале экономика упадет» - считает В.ПИНЗЕНИК.

Он сказал, что не заметил желания новой власти ограничить свои расходы, в частности, «двигать «священных коров» - специальные пенсии».

В.ПИНЗЕНИК считает, что газ, на который претендует «РосУкрЭнерго», уже оплачен. «Дико звучит то, что за этот газ еще раз нужно платить. Есть юридический аспект, который я тоже понимаю. Когда заключили договор уступки долга, то нужно было руководствоваться не революционной целесообразностью, а подать в суд. И не оплату забрать… С экономической точки зрения газ оплачен», - сказал В.ПИНЗЕНИК.