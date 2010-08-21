Объем второго выпуска НДС-облигаций превысит 13 млрд. грн.

В ближайшее время будет осуществлен второй выпуск НДС-облигаций на сумму 13 млрд. грн. Всего планируется возместить НДС облигациями более 300 предприятиям.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, во второй список предприятий, которым будет возмещен налог, попали предприятия, задолженность перед которыми превысила 10 млн. грн.

В ГНАУ считают, что целесообразно было бы также выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на „старые” остатки невозмещенных сумм НДС.

Сегодня в банковском секторе существует избыточная ликвидность. Банки, а именно – государственные, уже имеют возможность кредитовать предприятия под будущие зачисления основного транша ценных бумаг, говорится в сообщении пресс-службы ГНАУ.

„Нас удивляет позиция банков, которые не предоставляют кредиты предпринимателям под ОВГЗ. А это – реальный сектор экономики и средства, которые появятся на счетах налогоплательщиков, срочно войдут в обращение и улучшат финансовое состояние предприятий, будут способствовать оживлению их экономической деятельности, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Прирост оборотных средств на счетах субъектов хозяйствования, соответственно, улучшит их расчеты с бюджетами”, - подчеркнул председатель ГНАУ Александр ПАПАИКА.

Кроме того, по данным ГНАУ, детальный анализ сумм задолженности по НДС показал, что объемы общей суммы возмещения налога путем выпуска ОВГЗ могут составить около 17 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Министерство финансов Украины осуществило первый выпуск облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость. В утвержденный Минфином реестр вошли 705 налогоплательщиков, задолженность перед которыми была незначительной. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 48 млн. 453 тыс. грн. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 грн. Выплата дохода и амортизации осуществляется 31 января 2011 года, 1 августа 2011 года, 30 января 2012 года, 30 июля 2012 года, 28 января 2013 года, 29 июля 2013 года, 27 января 2014 года, 28 июля 2014 года, 26 января 2015 года, 27 июля 2015 года. Дата полного погашения облигаций – 27 июля 2015 года.

Второй выпуск НДС-облигаций для погашения задолженности по возмещению государством налога на добавленную стоимость будет осуществлен после 24 августа.

Ранее сообщалось, что НДС-облигации будут выпущены для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. Срок обращения бумаг – 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.