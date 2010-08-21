НБУ отмечает укрепление гривни на межбанке

С начала августа на межбанковском валютном рынке гривня укрепилась относительно доллара США на 0,03% – до 7,8903 грн./долл., а на наличном рынке (по операциям по продаже долларов США) – до 7,8996 грн./долл.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, размещенном на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению, официальный курс гривни с начала месяца укрепился на 0,04% – до 7,8903 грн./долл.

Курсовая динамика гривни к евро находилась под существенным влиянием его котировок на международных рынках. Вследствие этого официальный курс гривни укрепился относительно евро на 1,82% – до 10,1280 грн./евро.

Относительно российского рубля официальный курс гривни укрепился на 0,84% – до 2,5901 грн./10 рублей.

«С начала августа объем поступлений иностранной валюты от нерезидентов оставался большим, чем переводы в их пользу, хотя импортные платежи и превысили экспортные поступления», – отмечается в сообщении НБУ.