НБУ отмечает укрепление гривни на межбанке
С начала августа на 0,03% до 7,8903 грн./долл.
Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, размещенном на официальном сайте регулятора.
Согласно сообщению, официальный курс гривни с начала месяца укрепился на 0,04% – до 7,8903 грн./долл.
Курсовая динамика гривни к евро находилась под существенным влиянием его котировок на международных рынках. Вследствие этого официальный курс гривни укрепился относительно евро на 1,82% – до 10,1280 грн./евро.
Относительно российского рубля официальный курс гривни укрепился на 0,84% – до 2,5901 грн./10 рублей.
«С начала августа объем поступлений иностранной валюты от нерезидентов оставался большим, чем переводы в их пользу, хотя импортные платежи и превысили экспортные поступления», – отмечается в сообщении НБУ.