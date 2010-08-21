США требуют от Европы ослабить контроль над МВФ

США предприняли беспрецедентный шаг в попытке заставить Европу уступить места в Совете управляющих Международного валютного фонда (МВФ) представителям развивающихся стран.

Расстроившись после отказа Европы поделиться властью в МВФ, США в начале августа отказались поддержать резолюцию, которая бы продлила господство ЕС в руководстве фонда, включающем 24 управляющих, сообщили Рейтер в четверг дипломаты стран-участниц.

Вашингтон уже давно, но безуспешно пытается добиться сокращения числа членов в Совете управляющих до 20 с 24, а также дать возможность развивающимся странам влиять на принятие решений в МВФ.

Европа, которая имеет 9 представителей в совете, категорически отвергает идею поделиться местами в руководстве фонда. Развивающиеся экономики, например, Турция, выразили интерес к участию в формировании политики МВФ.

Европейские страны и США доминируют в руководстве фонда, что отражает баланс сил после второй мировой войны, на изменение которого претендуют стремительно развивающиеся страны, такие как Китай.

Совет управляющих является одним из принимающих решения органов международного кредитора. Совет не так давно одобрил выделение миллиардов долларов для поддержки стран, пострадавших от глобального экономического кризиса.

Доменико Ломбарди - бывший управляющий МВФ - сказал, что шаг США, продемонстрированный на заседании совета МВФ 6 августа, отражает разочарование в европейском подходе не только к управлению МВФ, но и к другим экономическим вопросам.

В частности, США сомневаются в правильности решения Европы ввести жесткие правила кредитования для международных банков и настаивать на строгой экономии. Вашингтон считает, что сначала нужно обеспечить экономическое восстановление и только потом "затягивать пояса".