Межбанк закрытие: доллар 7,8895/7,8915 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е котировками 7,8880/7,8920 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,8895/7,8915 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни остались без изменений.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в связи с тем, что на международных рынках сегодня выходной день, торги по всем парам валют были возможны только на ТОМ’е.

Национальный банк Украины на рынок не выходил.

Рублевый рынок открылся на ТОМ’е котировками 0,2565/0,2575 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2567/0,2574 грн./рубль. К закрытию цены остались на текущих уровнях.

Рынок евро-гривня на ТОМ’е открылся индикативными котировками 10,0230/10,0350 грн./евро, к 12:00 цены составили 10,0240/10,0345 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH не изменились.