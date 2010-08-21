Курс наличного доллара прежний – 7,88/7,91 грн.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 20 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,7% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,96 грн./евро, продажи – на 0,6% - до 10,12 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,85-10,03 грн./евро, по продаже – в пределах 10,07-10,15 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 20 августа понизился на 0,4% и сегодня составляет 0,2500 грн./рубль, продажи – на 0,2% - до 0,2582 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2446-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2564-0,2600 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., курс продажи – 7,91 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня понизился на 0,6% и сегодня составляет 9,96 грн./евро, продажи – на 0,5% - до 10,12 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,85-10,03 грн./евро, по продаже – в пределах 10,07-10,17 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы понизился на 0,3% по сравнению с 20 августа и сегодня составляет 0,2505/0,2585 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2564-0,2615 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 9,85/10,15 грн., рубль – 0,2350/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,92 грн., евро – 9,80/10,25 грн., рубль – 0,2490/0,2610 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,87/7,908 грн., евро – 9,85/10,15 грн., рубль – 0,2520/0,2600 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 21 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,8903, к евро – 10,02936, к российскому рублю – 0,25861.