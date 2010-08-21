«Эрсте Банк» : До конца года уровень инфляции достигнет 9%

До конца 2010 года темпы роста инфляции ускорятся и данный показатель достигнет 9%.

Такой прогноз сделал аналитик АО «Эрсте Банк» Марьян ЗАБЛОЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

«До конца года темпы роста инфляции, безусловно, ускорятся, и по нашим прогнозам достигнут 9% в 2010 году. Ранее мы ожидали значительней рост, который не произошел в связи с медленным ростом кредитования и стабильностью обменного курса гривни», - объяснил эксперт.

М.ЗАБЛОЦКИЙ напомнил, что дефляция в июле, которая составила 0,2%, произошла в связи с сезонным снижением цен на продукты питания. С начала года потребительские цены выросли всего на 3,1%, но в августе ожидается значительный рост – на 3%. Рост цен на газ на внутреннем рынке на 50% станет причиной 2%-ного увеличения индекса потребительских цен, а недавнее повышение акцизных сборов добавит 1% к ИПЦ. В связи с засухой в России цены на пшеницу выросли на 60% за последний месяц, что повлечет за собой рост цен на другие продукты питания.

Справка УНИАН. В Госбюджете на 2010 год заложен показатель инфляции (декабрь к декабрю) на уровне 13,1.

Национальный банк Украины ожидает в 2010 году инфляцию на уровне не более 10-12%, базовую инфляцию – 8-10%.