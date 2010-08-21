Эксперт: банки будут инвестировать в государственные ценные бумаги

В среднесрочной перспективе ожидаются значительные инвестиции со стороны банков в государственные ценные бумаги.

Такое мнение высказал аналитик АО «Эрсте Банк» Марьян ЗАБЛОЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

«В среднесрочной перспективе мы ожидаем больше инвестиций со стороны банков в государственные долговые ценные бумаги в связи с незначительным спросом на кредитование», - отметил эксперт.

По его словам, кредитование юридических лиц в национальной валюте остается единственным сегментом, который будет расти. «Со временем процентные ставки снизятся приблизительно до уровня инфляции, и тогда мы сможем рассчитывать на увеличение роста кредитования частных предпринимателей и физических лиц», - сказал М.ЗАБЛОЦКИЙ.

По его словам, банковская система имеет в распоряжении рекордные объемы избыточной ликвидности при ограниченных возможностях для инвестиций. Также наблюдается низкий спрос на кредиты в связи с высокими процентными ставками и медленными темпами экономического роста. Банковский сектор недавно вышел из ситуации высокой инфляции и кризиса ликвидности, при этом банки аккумулировали депозитную базу, по которой платят проценты больше, чем уровень инфляции.

Процесс сближения процентных ставок и уровня инфляции происходит медленно, и банки не могут предложить клиентам привлекательные процентные ставки по кредитам. Кроме того, банки применяют новые более жесткие правила касательно кредитных рисков относительно заемщиков. «Таким образом, как и в большинстве стран ЦВЕ (Центрально-Восточной Европы), украинские банки играют более значительную роль в финансировании дефицита государственного бюджета, однако должны пройти еще длинный путь, пока их долю портфеля государственных облигаций в общем количестве внутренних требований банков можно будет сравнить со странами ЦВЕ», - отметил М.ЗАБЛОЦКИЙ.