Банк Японии предпримет больше мер по ослаблению валютной политики - Kyodo

Банк Японии может предпринять больше мер по ослаблению валютной политики, чтобы избежать проблем из-за сильного укрепления иены, сообщает агентство Kyodo News.

В частности, банк намерен увеличить объем ликвидных средств и сократить процентные ставки.

В сообщении отмечается, что собрание правления банка может состояться раньше, чем планировалось. Напомним, что следующее заседание должно состояться 6-7 сентября, сообщает k2kapital.