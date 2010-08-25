Премьер Японии: минфин проанализирует колебания иены
10:00, 25 августа 2010Финансы
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Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсито Сенгоку в ходе пресс-конференции заявил, что ему "потребуется больше времени, чтобы проверить, стоят ли спекулятивные средства за ростом иены", передает Dow Jones Newswires.
Это указывает на то, что Токио, возможно, пока не готов к принятию немедленных мер по обузданию роста иены, несмотря на то, что пара доллар США/японская иена накануне достигла нового 15-летнего минимума.
Он добавил, что около полудня проанализирует колебания иены вместе с министром финансов Японии Нодой и премьер-министром Канном.
Трейдеры говорят, что если Япония готова действовать, то делать это следует быстро, иначе она опоздает.
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