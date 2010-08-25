Премьер Японии: минфин проанализирует колебания иены

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсито Сенгоку в ходе пресс-конференции заявил, что ему "потребуется больше времени, чтобы проверить, стоят ли спекулятивные средства за ростом иены", передает Dow Jones Newswires.

Это указывает на то, что Токио, возможно, пока не готов к принятию немедленных мер по обузданию роста иены, несмотря на то, что пара доллар США/японская иена накануне достигла нового 15-летнего минимума.

Он добавил, что около полудня проанализирует колебания иены вместе с министром финансов Японии Нодой и премьер-министром Канном.

Трейдеры говорят, что если Япония готова действовать, то делать это следует быстро, иначе она опоздает.