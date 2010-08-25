ФРС может девальвировать доллар? - Dow Jones Newswires

Возможно ли, что решение Федеральной резервной системы возобновить валютное стимулирование спровоцирует крах доллара? Вопрос серьезный, ведь никто не задумывается о том, что Центробанки других стран не захотят девальвации доллара и вряд ли будут с ней мириться, пишет Dow Jones Newswires.

В долгосрочной перспективе валюты движутся таким образом, чтобы уравновесить покупательную способность стран, а краткосрочные колебания валютных курсов зависят от разницы в значениях процентных ставок. При этом разница в скорости инфляции и доходности облигаций определяют движение капитала, что в свою очередь влияет на колебания валютного курса. Таким образом, валюты стран с достаточно низкими процентными ставками могут торговаться выше справедливого уровня, определяемого исходя из паритета покупательной способности, сообщает k2kapital.

Баланс ФРС на две трети состоит из бумаг компаний, поддерживаемых государством, а именно: Fannie Mae и Freddie Mac. Данные компании спасает Министерство финансов, то есть от этих активов ФРС будет не так-то просто избавиться. Это означает выпуск новой валютной массы в более или менее постоянном режиме.

Учитывая тот факт, что государство утратило контроль над собственными финансами, опасность того, что фискальная и монетарная политика приведет к инфляции, высока. Нулевые процентные ставки, установленные ФРС с целью поддержать ослабленную экономику, делают положение доллара еще более шатким.

С учетом паритета процентных ставок, доллару необходима срочная серьезная девальвация, что предотвратит резкий скачек инфляции в будущем и подтолкнет рост доходности гособлигаций в настоящем.

Вот что нужно сейчас американской экономике! Девальвация доллара. Разве не так? Так. Чтобы достичь паритета покупательной способности, доллару необходимо снижаться, тогда американские экспортеры почувствуют себя лучше. В последнее время показатели внешнеторгового баланса США ухудшались даже несмотря на замедление темпов восстановления экономики.

Сложности связаны со скоростью коррекции, ведь при резкой девальвации доллар может проскочить мимо точки равновесия. Проще говоря, он может опуститься слишком низко в слишком короткий срок. Такая внезапная и радикальная мера способна стать причиной различных перекосов, в частности, спровоцировать неожиданный стремительный скачок инфляции.

Подобный сценарий был бы вполне правдоподобен, если бы экономика остальной части света отличалась здоровьем, а процентные ставки – гибкостью.

Но валютная политика Китая не позволит доллару столь низко упасть. А такие страны как Великобритания, скорее всего, предпримут надлежащие меры против резкого укрепления собственных валют, запустив свои программы валютного стимулирования. Точно так же может поступить и Европейский Центробанк. Еще возможны более прямые валютные интервенции вроде тех, что нам приходилось наблюдать в Японии и Швейцарии.

Таким образом, с одной стороны США будут провоцировать инфляцию, а весть остальной мир будет ей противостоять, чтобы за счет ослабления собственных валют оздоровить экономику.

В результате заемщики всего мира почувствует себя лучше за счет средств вкладчиков. Но потом снова может случиться нарушение баланса в глобальной экономике, ведь США и Англо-Саксония перегружены долгами, а на балансе Китая, Японии и нефтяных держав слишком большой объем активов. Вероятно, единственный путь к развитию лежит через инфляцию глобального масштаба.