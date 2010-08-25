Китай продолжает диверсифицировать валютные резервы
10:14, 25 августа 2010Финансы
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Не в пользу доллара
Китай продолжает диверсифицировать свои валютные резервы. На фоне роста курса американского доллара внимание китайского правительства все более привлекают европейские и японские облигации, передает центральное телевидение страны CCTV.
В июне вложения Китая в американские казначейские бумаги сократились на $24 млрд. Этот показатель снижается уже второй месяц подряд.
В то же время, Китай увеличил свой вклад в облигации японского правительства - в июне он вырос более чем на $5 млрд, продолжив тенденцию последних шести месяцев. Также выросли вложения в южнокорейские воны, сообщает k2kapital.
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