Иена отступила от 15-летнего максимума к доллару и девятилетнего пика к евро из-за опасений о том, что японские власти могут принять меры для ограничения роста валюты, например, интервенцию на рынок сообщает Рейтер.

Настороженность вызвала статья в газете Nikkei, где говорилось, что министерство финансов может подумать о вмешательстве на валютный рынок, если спекулянты будут по-прежнему двигать иену вверх.

Министр финансов Йосихико Нода подкрепил эти страхи, сказав репортерам в среду, что недавние колебания иены были односторонними и Токио адекватно отреагирует на это, когда возникнет необходимость.

Рост иены также повысил шансы на смягчение денежно-кредитной политики Банка Японии ранее планового заседания 6-7 сентября, сказали Рейтер источники. Наиболее вероятным шагом может стать увеличение суммы или продление срока действия краткосрочных операций финансирования.

Премьер-министр Японии Наото Кан сказал, что ощущает приближение кризиса в связи с сильной иеной и хочет в скором времени дать жесткий ответ, сообщило в среду агентство Jiji.

"Видя статью в Nikkei в сочетании с комментариями премьер- министра и министра финансов, рынок понимает возможность интервенции, если стоимость иены будет повышаться дальше, - сказал Томохиро Нисида из Chuo Mitsui Trust and Banking. - Но вопрос в том, будет ли Япония вмешиваться на текущих уровнях валюты".

Доллар вырос на 0,13 процента к иене до 84,25 иены в результате закрытия коротких позиций, отступив от 15-летнего минимума 83,58 иены, достигнутого во вторник. К небольшому подъему могла привести и покупка со стороны японских импортеров.

Однако тредйеры говорят, что повышение доллара, вероятно, будет ограниченным, так как интерес к его продаже может проявиться снова.

Евро поднялся к иене на 0,24 процента до 106,50 после того, как задел девятилетний минимум 105,44 иены во вторник.