Экономист: гривня на прошлой неделе укрепилась к евро на 0,6%

Гривня по итогам прошедшей недели укрепилась по отношению к единой европейской валюте на 0,6% и осталась стабильной к доллару.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что в субботу, 21 августа, украинский валютный рынок работал в ограниченном режиме, на небольших объемах торгов. Поскольку этот день не являлся рабочим в других странах, торговля валютой была возможна только на условиях TOM. Национальный банк Украины в субботу не выходил на рынок с интервенцией.

Как сообщил экономист, межбанковский валютный рынок 21 августа закрылся котировками 7,8895-7,8915 грн./долл., то есть курс гривни к доллару не изменился. При этом межбанк закрылся котировками 10,0265-10,0305 грн./евро, и курс гривни к евро также не претерпел существенных изменений.