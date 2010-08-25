Эксперты: Нацбанк сдерживает укрепление гривни, перестав снижать курс интервенций

Национальный банк Украины в настоящее время сдерживает укрепление гривни, перестав снижать курс интервенций.

Такая точка зрения содержится в аналитическом отчете «Эрсте Банка», переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что на данный момент официальный курс составляет 7,89 грн. за доллар США.

Как прогнозирует аналитик «Эрсте Банка» Марьян ЗАБЛОЦКИЙ, «в краткосрочной перспективе НБУ не допустит укрепление национальной валюты, несмотря на то, что возобновление инфляционного давления является аргументом за сильную гривню». В течение следующих месяцев мы сможем увидеть незначительное усиление гривни только при условии улучшения показателей экспорта, которые на данный момент остаются относительно слабыми».

Аналитики подчеркивают, что в рамках программы МВФ Нацбанк обязался реформировать курсовую политику. Программа предусматривает стимулирование развития форвардного валютного рынка до конца марта 2011 года. График внедрения реформ на валютном рынке НБУ должен предложить уже до конца октября. По мнению аналитиков «Эрсте Банка», введение форвардного обменного курса будет достаточно сложным заданием, учитывая то, что сейчас самый длинный депозит на КиевПрайм (ин¬декс про¬цент¬ных ста¬вок крат¬ко¬сроч¬ных за¬им¬ство¬ва¬ний на меж¬бан¬ке – УНИАН) составляет один месяц.