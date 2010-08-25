S&P понизило рейтинг Ирландии

Агентство Standard & Poor`s во вторник понизило кредитный рейтинг Ирландии с негативным прогнозом в ожидании того, что стоимость государственной поддержки испытывающих трудности финансовых институтов страны сильно вырастет, сообщает Рейтер

S&P сократило долгосрочный рейтинг на один шаг до "АА-" с "АА". Негативный прогноз означает возможность дальнейшего понижения рейтинга в течение ближайших года-двух.

"Стоимость поддержки финансового сектора страны существенно выросла для правительства Ирландии по сравнению с предыдущими расчетами", - говорится в сообщении S&P.

Агентство сообщило, что теперь Ирландии потребуется потратить 90 миллиардов евро для поддержания банковской системы на плаву по сравнению с предыдущей оценкой в 80 миллиардов евро. В расчете учитываются средства, необходимые для улучшения платежеспособности финансовых институтов и убытки по займам, которые правительство получило от банков.

Беспокойство по поводу финансовой системы Ирландии усилилось, после того как Anglo Irish Bank в начале месяца получил разрешение на новую государственную субсидию в объеме до 10 миллиардов евро ($12,7 миллиарда), что оказалось выше ожиданий.

Глава центрального банка Ирландии сказал на прошлой неделе, что Anglo будет стоить налогоплательщиками всего 25 миллиардов евро.

Новые вливания в Anglo способствуют повышению чистого объема государственного долга Ирландии до 113 процентов внутреннего валового продукта в 2012 году, отмечает S&P. Это в 1,5 раза больше, чем в среднем по другим странам еврозоны и существенного больше, чем в странах со схожим рейтингом, включая Бельгию и Испанию, сообщает S&P.

"Мы считаем, что государственная поддержка банковского сектора означает существенное финансовое бремя для страны, которое, на наш взгляд, будет сложно разгрузить", - говорится в сообщении рейтингового агентства.