Межбанк открытие: доллар 7,8885/7,8920 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,8885/7,8920 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2547/0,2550, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,9785/9,9860. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,2646/1,2648 (суббота, 21 августа, - 1,2710/1,2712).

В субботу, 21 августа, Нацбанк на рынок не выходил.