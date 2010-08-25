Украина надеется получить от ЕС свыше 40 млн. евро

Кабинет министров Украины сегодня на заседании планирует одобрить проект Меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и Европейской комиссией.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании правительства.

«Предусматривается, что в рамках этой программы Украина на протяжении 2011-2012 годов сможет получить свыше 40 млн. евро на проведение институционных реформ», - сказал Н.АЗАРОВ.