Украина надеется получить от ЕС свыше 40 млн. евро
12:02, 25 августа 2010Финансы
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В 2011-2013 годах
Кабинет министров Украины сегодня на заседании планирует одобрить проект Меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и Европейской комиссией.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании правительства.
«Предусматривается, что в рамках этой программы Украина на протяжении 2011-2012 годов сможет получить свыше 40 млн. евро на проведение институционных реформ», - сказал Н.АЗАРОВ.
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