Украину тревожит снижение темпов восстановления мировой экономики - Азаров

Украинское правительство тревожит снижение темпов восстановления мировой экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Восстановление мировой экономики после волны кризиса замедлилось, и это не может нас не тревожить, поскольку экономика Украины глубоко интегрирована в мировую», - сказал Н.АЗАРОВ.

В частности, он отметил, что Федеральная резервная система США продолжила действие нулевых процентных ставок и направила дополнительные ресурсы на выкуп проблемных долгов. «Это связано, в первую очередь, с замедлением темпов восстановления промышленного производства и создания рабочих мест в США», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он отметил, что резко сократились темпы роста экономики в Японии. Кроме того, в июне зафиксировано падение промпроизводства в еврозоне, в частности во Франции на 1,6%, в Германии на 0,5%.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что кроме Греции, которая планирует сократить расходы более чем на 10% ВВП, сокращение расходов планирует провести Испания на 8% ВВП, Португалия – около 7% ВВП, Великобритания – на 6% ВВП, Бельгия – на 5% ВВП, Франция – на 4,5% ВВП, Германия – на 3% ВВП.

«То есть, достаточно успешные страны Европы проводят политику бюджетной консолидации и оптимизации, поскольку понимают необходимость таких шагов на фоне затяжных кризисных явлений», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что Украина также сократила объем расходов путем корректировки бюджета и для стабилизации финансовой ситуации возобновила сотрудничество с Международным валютным фондом.

При этом он напомнил, что в бюджете 2011 года, работа над которым завершается, расходы будут оптимизированы.