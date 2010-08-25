Эксперты: ставки на межбанковском кредитном рынке снижаются

Ставки на межбанковском кредитном рынке продолжают снижаться.

Об этом говорится в аналитическом отчете «Эрсте Банка», переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что на протяжении последнего месяца топ-банки могли разместить гривню сроком на один месяц под 1,8% и на три месяца под 3,0%. Низкие процентные ставки являются последствием значительного увеличения ликвидности в группе международных банков, отсутствием спроса на кредиты, а также низкой ставкой, установленной Национальным банком Украины при изъятии ликвидности с рынка. Несмотря на то, что ставка НБУ значительно ниже уровня инфляции и ставки по депозитам, Нацбанку удалось стерилизовать с рынка 16 млрд. грн.

Как подчеркивают аналитики, в августе НБУ уже третий раз за последние три месяца снизил учетную ставку - в этот раз до 7,75% на 0,75%. Более того, сейчас Нацбанк, выполняя требование МВФ, проводит регулярные заседания по вопросам монетарной политики для определения учетной ставки.