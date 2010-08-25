Эксперт: падение ставок по депозитам не прекратится, но значительного снижения не будет

Пока не наблюдается признаков того, что падение ставок на рынке депозитов физических лиц в ближайшем будущем окончательно прекратится, хотя значительного снижения, скорее всего, происходить не будет.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, «темпы снижения процентных ставок на прошедшей неделе были невысокими. Только несколько банков, ставки которых до этого превышали среднерыночные, пересмотрели свои условия».

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, в период с 16 по 20 августа 2010 года на рынке депозитов физических лиц опять наблюдалось небольшое снижение процентных ставок. Так, средняя ставка по вкладам в гривне упала: со сроком размещения 1 месяц – на 0,23 пункта, на 3-12 месяцев – на 0,20 пункта. Средняя ставка по депозитам в долларах США снизилась на 0,1 пункта, по вкладам в евро со сроком 1 месяц – на 0,26 пункта, на 3 месяца – на 0,13 пункта, на 6-12 месяцев – на 0,07 пункта.

По информации эксперта, на конец прошлой недели процентные ставки по депозитам в гривне установились следующие: на срок 1 месяц – от 2,5 до 14% годовых; на 3 месяца – от 4,5 до 16,5%; на 6 месяцев – от 11,5 до 17%; на 12 месяцев – от 12,5 до 17,5%. Условия по вкладам в долларах США теперь таковы: на срок 1 месяц – от 2 до 6,25% годовых; на 3 месяца – от 3,5 до 8%; на 6 месяцев – от 4,5 до 8,75%; на 12 месяцев – от 5,5 до 9,3% годовых. Ставки по депозитам в евровалюте находятся в таких пределах: по вкладам на срок 1 месяц – от 1 до 5% годовых; на 3 месяца – от 1,45 до 6,75%; на 6 месяцев – от 1,7 до 7,5%; на 12 месяцев – от 1,95 до 8%.