Цушко: 2-ой волны экономического кризиса в Украине не будет

Министр экономики Василий ЦУШКО считает, что второй волны экономического кризиса в Украине не будет.

Об этом В.ЦУШКО заявил в интервью «Газете по-киевски» (№158 от 25 августа).

По его словам, «работа страны, правительства над ростом экономики – это и есть борьба с кризисом». «Работа над реформами также направлена на рост экономики, это и есть превентивная работа на случай второй волны кризиса. Но я оптимист и считаю, что второй волны кризиса не будет», - подчеркнул министр экономики.

Как сказал В.ЦУШКО, в основу подготовки макропоказателей, по которым будет просчитываться проект бюджета на 2011 год, легли прогнозы экспертов международных организаций, в том числе МВФ и Всемирного банка. «Мы вели с ними дискуссии – и вышли на оптимистичный прогноз, который, я считаю, будет реализован», - заявил В.ЦУШКО.

Министр также отметил, что «внутренних факторов для подорожания продуктов в Украине нет». При этом, констатировал он, в мире сейчас наблюдается ажиотажный спрос на зерновые: в одних странах была сильная засуха, в других – ливни, поэтому тот урожай, который они ожидали, собран не будет. «А так как мы являемся членами ВТО, мы интегрированы в мировую экономику. Ясно, что это влияет на внутренний рынок: наши производители хотят больше продукции отправить на экспорт, чтобы больше заработать», - отметил В.ЦУШКО.

Однако, по его мнению, «если уменьшить этот ажиотаж по отношению к внутреннему рынку, у нас не будет оснований для поднятия цен на какие-либо продукты – начиная с хлебобулочных изделий и заканчивая продукцией животноводства».

«Кроме того, мы будем использовать тот инструментарий, который есть в руках правительства, чтобы не допустить роста цен», - заверил министр экономики.