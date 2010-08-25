Межбанк: к 12:00 котировки составили 7,8897/7,8907 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8885/7,8920, к 12:00 сузился спрэд 7,8897/7,8907 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2547/0,2550, к 12:00 цены поднялись до 0,2559/0,2561. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 30,8299 (-0,0340).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2646/1,2648, а к 12:00 выросли до 1,2696/1,2698. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,9785/9,9860, к 12:00 цены ушли вверх - 10,0110/10,0160.