Экономика Украины в 2011 году достигнет докризисного уровня 2007 года

На сегодняшний день социально-экономические показатели развития экономики Украины дают основания ожидать, что докризисного уровня ее развития Украина сможет достичь уже в следующем году.

Об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«На одном из первых заседаний Кабмина мы определили для себя задание выйти на показатели промышленного производства 2007 года, который пока еще остается наиболее успешным для отечественной экономики. У нас есть все основания считать, что уже в следующем году эта цель будет достигнута», - сказал Н.АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ отметил, что на сегодняшний день в Украине уже удалось стабилизировать финансовую ситуацию, вовремя происходят расчеты по «астрономическим» долгам, которые оставило прежнее правительство, в стране проводится взвешенная бюджетная политика. В результате действий правительства, подчеркнул Н.АЗАРОВ, международные рейтинговые агентства за последнее время несколько раз повышали суверенный рейтинг Украины.

Н.АЗАРОВ отметил, что обнадеживает рост объемов розничного товарооборота в январе-июле почти на 4%, при том, что в мае этот показатель составлял около 1%. «Наши критики говорили, что это (показатель товарооборота в мае) результат статистической погрешности. Сейчас абсолютно понятно, что рост объективен, и он подтверждает правильность выбранной нами социально-экономической политики», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил позитивные тенденции на рынке потребительских товаров, в частности инфляция составляет за 7 месяцев около 3,3%. Также премьер-министр подчеркнул, что позитивные тенденции и в строительной отрасли – за первое полугодие введено в эксплуатацию жилья на 43% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Как сообщал УНИАН, В Украине рост промышленного производства в июле текущего года против июля 2009 года составил 6,4%, в январе-июле 2010 года к аналогичному периоду 2009 года – 11,1%.

По данным Госкомстата, в июле т.г. по сравнению с июнем рост промпроизводства составил 2,9%.

Спад промпроизводства в Украине в январе-июле 2009 года против аналогичного периода 2008 года составил 30,3%.

Рост промпроизводства в декабре 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года составил 7,4%, в январе-декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года спад промпроизводства составил 21,9%.