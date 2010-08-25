Золото дорожает

Золото в среду увеличивается в цене и торгуется в районе максимальной отметки за последние шесть недель после того, как негативные данные по рынку недвижимости США спровоцировали опасения относительно замедления процесса восстановления мировой экономики и повысили спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex на 12.50 мск подорожал на 0,1% - до 1234 долларов за тройскую унцию.

Положительным фактором для стоимости металла стали данные по рынку недвижимости США, опубликованные во вторник. Стало известно, что объем продаж на вторичном рынке жилья в США в июле снизился на 27,2%, в то время как аналитики ожидали снижения продаж в рассматриваемом месяце всего на 12,9% по сравнению с июнем.

"Обеспокоенность относительно замедления восстановления мировой экономики продолжает оказывать поддержку ценам на золото", - приводит агентство Bloomberg мнение аналитика по сырьевым товарам Tong Yang Securities Inc. Ли Сук Джина (Lee Suk Jin).

Золото может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены металла, по крайней мере, с 1920 года. Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем" роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе.

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. В большинстве случаев золото в период нестабильности в глобальной экономике помогает инвесторам не только сохранить свободные денежные средства, но и приумножить их.