Эксперт: на рынке кредитования наблюдается относительное затишье

На рынке кредитования в настоящее время наблюдается относительное затишье.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, в период с 16 по 20 августа 2010 года каких-либо существенных изменений на рынке не произошло. На сегодня условия предоставления кредитов следующие: на приобретение автотранспорта - реальные процентные ставки колеблются от 23,94-30% годовых, сроки кредитования – от 1 до 3 лет, гораздо реже до 5 лет, размер авансового платежа – не менее 30% от стоимости автомобиля; по ипотечным кредитам - процентная ставка 24%-28% годовых, наиболее часто встречающийся срок кредитования - 5 лет, с авансовым взносом не менее 40%, чаще встречается – 50% от стоимости недвижимости.

Н.СИНЯВСКАЯ отметила, что по кредитам на потребительские цели можно выделить несколько видов: под залог недвижимости на срок до 5 лет, в размере, не превышающем 40% от стоимости залога, под ставку 26-31,25% годовых; под залог депозита на срок действия депозита, под ставку +3-+6% годовых к ставке депозита в случае, если депозит размещен в гривне; +5%-+11% для залогов в виде депозита в иностранной валюте; кредитование участников собственных зарплатных проектов на срок 1-3 года, в размере 3-5 окладов, под реальную ставку 30-40% годовых. При этом многие банки даже по кредитам для зарплатников устанавливают дополнительную комиссию за снятие денег с карточного счета в размере от 1 до 2,5% от суммы снятия, что значительно повышает реальную стоимость кредита.

По мнению эксперта, «данная тенденция обусловлена в большей степени тем, что банки по-прежнему предпочитают предоставлять кредиты заемщикам с высокой платежеспособностью и на условиях, позволяющих свести риск кредитования к минимуму, а также сезонным фактором (конец летнего периода отпусков) и, возможно, тем, что банки готовят новые программы кредитования. При этом уменьшение доли проблемной задолженности в кредитном портфеле банков остается по-прежнему актуальным».