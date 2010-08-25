Межбанк: доллар подешевел, но очень незначительно

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8885/7,8920, к 12:00 сузился спрэд – 7,8897/7,8907. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,8895/7,8910 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2547/0,2550, к 12:00 цены поднялись до 0,2559/0,2561. К закрытию цены откатились до уровня 0,2552/0,2554. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8974 (+0,0335).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2610/1,2725. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,9785/9,9860, к 12:00 цены ушли вверх – 10,0110/10,0160. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне упали до 9,9605/9,9655.