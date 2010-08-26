Межбанк: котировки составляют 7,8880-7,8915 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,8880/7,8915 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2560/0,2563, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,0515/10,0590. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,2726/1,2728 (среда - 1,2646/1,2648).

В среду, 25 августа, Нацбанк на рынок не выходил.