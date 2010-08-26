Межбанк: котировки составляют 7,8885-7,8903 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8885/7,8920, к 12:00 сузился спрэд 7,8885/7,8903 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2560/63, к 12:00 цены снизились 0,2556/58. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 30,8250 (-0,0724).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2726/28, а к 12:00 упали 1,2690/92. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 10,0515/10,0590, к 12:00 цены ушли вниз 10,0110/10,0165.