Профицит платежного баланса Украины составил 5,2 млрд. долларов

Профицит платежного баланса Украины в январе-июле т.г., по предварительным данным, составил 5,2 млрд. долл. по сравнению с 8,2 млрд. долл. дефицита за соответствующий период 2009 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в июле т.г., пятый месяц подряд, сводный платежный баланс формируется с профицитом, и в прошлом месяце он составил 0,7 млрд. долл.

В Нацбанке отмечают, что в отличие от предыдущих месяцев, профицит сводного платежного баланса в июле т.г. был сформирован исключительно за счет притока по капитальному и финансовому счету (1 млрд. долл.), а сальдо текущего счета было отрицательным (255 млн. долл.).

«Формирование дефицита текущего счета было вызвано как сезонным ростом импорта товаров (до 5,2 млрд. долл.), так и сокращением экспортных поставок (до 4,3 млрд. долл.) по ряду ключевых групп», - говорится в сообщении Нацбанка.

В результате, сальдо текущего счета за январь-июль т.г. сократилось почти до нулевого значения - 24 млн. долл.

Профицит по капитальному и финансовому счету в июле т.г. был сформирован поступлением средств от продажи квот на выбросы углекислого газа от Японии, внешними привлечениями других секторов экономики и продолжением роста задолженности по торговым кредитам.

За январь-июль т.г. профицит капитального и финансового счета вырос до 5,1 млрд. долл. (за соответствующий период прошлого года дефицит составлял 7,1 млрд. долл.).

В июле 2010 года положительное сводное сальдо платежного баланса в размере 0,743 млрд. долл. позволило продлить процесс возобновления резервных активов. Их объем, по состоянию на 1 августа 2010 года, составлял 30,9 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,1 месяцев будущего периода.