Эксперт отмечает восстановление внутреннего спроса в Украине

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай ИВЧЕНКО отмечает восстановление внутреннего спроса в Украине.

Так в комментарии УНИАН он сообщил, что впервые после кризиса объем оказанных услуг за январь-июль превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 0,1% и достиг 18 млрд. грн.

По его словам, рост в данной сфере в июле связан с повышением реальной заработной платы, увеличением объема услуг грузоперевозок, отелей, ресторанов, со стабильным объемом услуг в сфере связи и пассажироперевозок.

Н.ИВЧЕНКО также сообщил, что постепенное восстановление сектора услуг в Украине привело к росту среднемесячной заработной платы в данном секторе. Так, зарплата украинцев в сфере транспорта и связи увеличилась на 7,7%, в финансовой сфере – на 8,8%, в сфере отельно-ресторанного бизнеса – на 10,4%, в сфере ремонта автомобилей и торговле – на 14,8%.

Также он отметил, что в структуре оказанных услуг больше половины (55,8%) составляют услуги транспорта, почты и связи, около четверти (25,9%) – услуги по проведению операций с недвижимостью, арендой и инжинирингом. Самые большие показатели на предприятиях сферы услуг в июле зафиксированы в Киеве, а самые низкие – в Хмельницкой области. Так, в среднем одним предприятием данного сектора в Киеве было оказано услуг на сумму 6,9 млн. грн., в Хмельницкой области – на 802,4 тыс. грн.

«Восстановление в сфере услуг в Украине до конца года продолжится, однако темпы роста будут умеренными», - прогнозирует Н.ИВЧЕНКО.