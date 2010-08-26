В Киеве открылся обновленный «Фокстрот»

26 августа компания «Фокстрот. Техника для дома» открыла первый обновлённый супермаркет бытовой техники и электроники по пр. Московскому, 21 в Киеве.

«В этом году было принято решение об обновлении магазинов «Фокстрот», - сказал на открытии заместитель исполнительного директора компании «Фокстрот. Техника для дома» Юрий Пономаренко.

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций компании Оксана Воробьёва отметила, что в обновленном магазине изменения коснулись стилистики в оформлении магазина, выкладки товара, было обновлено торговое оборудование.

«Мы освежили стиль магазина; заменены элементы оформления, начиная от внешней вывески и заканчивая внутренней навигацией. Мы старались сделать магазин более близким каждому покупателю, более душевным и мягким по восприятию», - сказала она.

В обновленном магазине полностью пересмотрена планировка торговых залов, с целью сделать сам процесс выбора техники более удобным и комфортным. Представлены бренд-зоны передовых поставщиков, обновлено оборудование. Более широко представлены новинки техники, акционные позиции, распродажи прошлых сезонов.

«Мы также обратили внимание на элементы, которые могут казаться мелочами, но которые, в то же время, помогают покупателю сделать правильный выбор. К примеру, ценники. Они стали гораздо информативней и понятней для потребителя, что упрощает процесс выбора», - дополнила Оксана Воробьёва.

«Много изменений коснулось процессов в магазине, которые не сразу бросаются в глаза, при этом позволят покупателю чувствовать себя комфортно на всех этапах покупки. Так, например, практически вся техника теперь демонстрируется на открытых витринах, понравившуюся модель теперь можно самостоятельно найти в накопителе и купить без помощи продавца, если необходимой модели нет в наличии, ее можно заказать со склада», - отметил руководитель розничных продаж сети «Фокстрот» Дмитрий Онащенко.

Торжественное открытие обновлённого супермаркета продолжится с 26 по 29 августа. В эти дни в супермаркете будут проводиться самые популярные среди покупателей активности: розыгрыши, конкурсы, и конечно же – скидочные акции. Традиционно будут действовать акционные товарные предложения, а также специальные предложения разработаны для владельцев Карт комфорта, - каждому владельцу карты комфорта будет предоставлена ощутимая гарантированная скидка к их номиналу по карте. Кроме этого, среди покупателей будут разыграны 50 ЛСД телевизоров и 50 микроволновых печей.

Ознакомиться с предлагаемыми акционными моделями, а также с подробностями активностей в дни открытия Фокстрот-Петровка можно на сайте http://foxpetrovka.com.ua/

Справка. Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году и на сегодняшний день является безусловным лидером украинского рынка по розничной продаже аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. Состоянием на 19 августа 2010 года компания насчитывает 250 торговых точек, из них сеть «Фокстрот. Техника для дома» - 195 супермаркетов, сеть «FoxMart» - 37 гипермаркетов, стоковые центры «Техношара» - 18. Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет более 200 000 кв. м. В 2007 году компания вышла на международную арену и представлена в Молдове. Доля рынка конечного потребления БТиЭ составляет более 20%.