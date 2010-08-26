Экономист: внешняя торговля Украины в июле показала худшие результаты, чем ранее

Внешняя торговля Украины в июле 2010 года продемонстрировала несколько худшие результаты, чем в предыдущие месяцы.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, это произошло в связи с ухудшением ситуации на мировых рынках черных металлов (хотя в августе уже началось улучшение конъюнктуры). В июле 2010 года экспорт продукции украинской металлургии сократился в денежном выражении на 12,5% (по отношению к июню). При этом отрасль все еще демонстрировала существенный рост экспорта в годовом выражении - на 36,3%.

А.БЛИНОВ отметил, что финансовый счет получил поддержку за счет поступлений от продажи Японии украинской квоты на выброс углекислого газа, составивших 190 млн. долларов. К тому же в июле активно занимали за рубежом украинские нефинансовые предприятия: они привлекли долгов на 1 млрд. долларов, тогда как объем их долговых выплат составил лишь 0,6 млрд. долларов. По итогам 2010 года текущий счет зафиксирует профицит в 1 млрд. долларов, прогнозирует экономист.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным НБУ, в июле т.г., пятый месяц подряд, сводный платежный баланс формируется с профицитом, и в прошлом месяце он составил 0,7 млрд. долл. В Нацбанке отмечают, что в отличие от предыдущих месяцев, профицит сводного платежного баланса в июле т.г. был сформирован исключительно за счет притока по капитальному и финансовому счету (1 млрд. долл.), а сальдо текущего счета было отрицательным (255 млн. долл.).

В июле 2010 года положительное сводное сальдо платежного баланса в размере 0,743 млрд. долл. позволило продлить процесс возобновления резервных активов. Их объем, по состоянию на 1 августа 2010 года, составлял 30,9 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,1 месяцев будущего периода.