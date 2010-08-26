Межбанк закрытие: доллар 7,8891/7,8899 грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8885/7,8920, к 12:00 сузился спрэд - 7,8885/7,8903. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,8891/7,8899 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2560/0,2563, к 12:00 цены снизились до 0,2556/0,2558. К закрытию цены установились на уровне 0,2558/0,2560.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7725 (-0,1249).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2726/1,2728, а к 15:00 понизились - 1,2682/1,2684.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,0515/10,0590, к 12:00 цены ушли вниз - 10,0110/10,0165. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились - 10,0155/10,0205.