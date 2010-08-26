S&P: для сохранения Америкой рейтинга AAA нужны дополнительные меры
Власти США должны принять пакет дополнительных мер поддержки финансовой системы, чтобы сохранить суверенный кредитный рейтинг на высшем уровне ААА. Определяющим фактором при этом станет степень, в которой администрация учтет рекомендации комиссии по финансовой ответственности при американском президенте, передает Reuters.
"Для сохранения доверия кредиторов к США необходимо, чтобы Конгресс учел предложения комиссии по финансовой ответственности. Конгрессу следует выполнить данные рекомендации", - приводит портал слова председателя комитета международного рейтингового агентства Standard & Poor`s (S&P) по суверенным рейтингам Джона Чемберса (John Chambers).
По мнению обозревателей, S&P долгое время присваивала США рейтинг ААА, закрепляя за ним стабильный прогноз, что свидетельствует о малой вероятности понижения показателя в обозримом будущем.
Вместе с тем, аналитики не раз указывали правительству на беспрецедентный бюджетный дефицит страны, что, по их мнению, существенно обременяет национальную экономику и является важной требующей решения проблемой.
В частности, глава комитета агентства по кредитным рейтингам Дэвид Бирс (David Beers) в опубликованном в июле отчете подчеркнул, что гибкость финансовой системы США имеет предел, и оптимальной на текущий момент величиной долга Америки является 80% её ВВП. Однако он указал на вероятность того, что данный показатель превысит и 100% ВВП страны.
"Мы полагаем, что вечно откладывать решение финансовых проблем властям все-таки не удастся", - констатировал тогда он.
Согласно вышедшему в июне докладу Министерства финансов США, государственный долг страны увеличится до $13,6 трлн к концу текущего года, а к 2015 году сможет достичь $19,6 трлн. Чистый госдолг при этом вырастет до $14 трлн к 2015 году, что составит 73% ВВП. Увеличению задолженности США способствует продолжающийся глобальный финансовый кризис, затрата огромных средств на спасение крупнейших финансово-кредитных организаций страны и стимулирование экономики, а также продолжающиеся войны в США и Ираке. Совокупный долг учитывает издержки на систему социального страхования пенсионеров и иные государственные программы. Объем долгов перед иностранными странами и пенсионными фондами вырастет в текущем году до $9,1 трлн c $7,5 трлн по итогам минувшего года.