Рубль подорожал к доллару и евро

Курс доллара расчетами "завтра" снизился по итогам валютных торгов на ММВБ в четверг на 21 копейку, составив 30,76 рубля, курс евро расчетами "завтра" сократился на 10 копеек - до 39,02 рубля, свидетельствуют данные биржи, сообщает РИА Новости.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на 17.00 мск уменьшилась на 15 копеек по сравнению с уровнем закрытия среды - до 34,48 рубля с 34,63 рубля.

Рубль в четверг укреплялся к доллару и бивалютной корзине на фоне подорожания нефти, происходящего вслед за позитивной динамикой на биржах США и Азии: инвесторы сочли, что опасения замедления экономического роста уже отражены в текущей стоимости корпоративных бумаг и сырья, а низкая цена на эти активы является достаточно привлекательной, чтобы начать их покупать.

К окончанию валютной сессии в России фьючерсы на нефть сорта Brent торговались на отметке 74,2 доллара за баррель против 72,3 доллара на закрытии российских торгов в среду.

Европейская валюта в четверг продолжает наступление на доллар: к 17.00 мск основная валютная пара на Forex подросла до 1,2687 доллара за евро с 1,2635 доллара на закрытии валютной сессии в России в среду.