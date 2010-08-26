Societe Generale: пора покупать рубль

Банк Societe Generale считает, что участникам рынка пора становиться в длинную позицию по рублю против бивалютной корзины, сообщает Рейтер.

Последние движения российской валюты вывели бивалютную корзину на уровни 34,50-34,60 рубля, которые являются привлекательными для формирования "лонга" по рублю, говорится в аналитическом исследовании банка.

"Российская валюта вернется в область 34 рубля по корзине, как только нормализуется отношение инвесторов к риску", - считает SocGen, ожидая котировки рубля к корзине на уровне 33,50 рубля к концу 2010 года и на уровне 32,00 рубля - через 12 месяцев.

Основным негативным моментом для своего "бычьего" сценария по рублю аналитики банка называют продолжение падения нефтяных цен из-за переоценки в сторону ухудшения перспектив глобального экономического роста. В результате, рубль может оказаться под некоторым давлением.

Однако, банк считает, что возможная распродажа рубля относительно корзины будет ограниченной, поскольку в случае роста девальвационных рисков в России Центробанк будет готов принять меры для снижения волатильности.